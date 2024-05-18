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    Титов: Наверное, секрет «Динамо» в Личке

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    Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал успехи московского «Динамо».

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Секрет "Динамо", наверное, в Личке. Он играл в интересный футбол в "Оренбурге". В атакующий футбол: команда забивала много и пропускала немало. Но было интересно смотреть. И самое главное, что Тюкавин сегодня будет в тройке лучших футболистов этого сезона, а возможно, и лучшим», — сказал Титов «Чемпионату».

    Напомним, московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» встретятся на поле столичной «ВТБ Арены» 18 мая, начало матча назначено на 14:00 мск. В случае своей победы при невыигрышах «Краснодара» у «Сочи» и «Зенита» у «Ахмата» бело-голубые оформят чемпионство по итогам 29-го тура РПЛ.

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