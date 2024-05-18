Дубль Сулейманова принес три очка «Локомотиву»

В матче 29-го тура РПЛ московскийнанес поражение воронежскомусо счетом 2:0.

Главным героем встречи стал 24-летний нападающий Тимур Сулейманов, забивший на 11-й и 53-й минутах.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Факел 2:0 Голы: 1:0 Тимур Сулейманов (11'), 2:0 Тимур Сулейманов (53') Локомотив: Илья Лантратов, Илья Самошников, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Masternoy V.

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После этого матча у «Локомотива» стало 50 очков, он пока четвертый. «Факел» (29) — 11-й.