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    Капелло: Аллегри заслуживает уважения

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    Бывший тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло высказался о реакции экс-тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, уволенного после победного финала Кубка Италии с «Аталантой» (1:0).

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Критика в отношении него была, когда он выигрывал, но за последние годы это превратилось в стрельбу по мишеням. Правда в том, что карьера говорит за него, Аллегри заслуживает уважения. Его реакция в конце матча удивила меня, потому что это была не просто вспышка, это было что-то более глубокое.

    "Юве" в этом году уступал "Интеру", а также "Милану". Выиграть что-то для игроков, которые никогда этого не делали, является важным шагом, потому что, когда вы начинаете выигрывать, ваш подход становится иным», — приводит слова Капелло Calcio Mercato.

    Напомним, 17 мая пресс-служба «Ювентуса» объявила, что Аллегри больше не является главным тренером «старой синьоры». В заявлении клуба подчёркивалось, что «увольнение последовало из-за определённого поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счёл несовместимым с ценностями "Ювентуса".

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