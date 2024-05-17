«Сочи» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 29-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Сочи»

Команда из одноименного города располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 23 очка в 28-ми турах и на 6 баллов отстает от зоны стыковых матчей. На их счету 5 побед, 8 ничьих и 15 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 34:44.

В предыдущем туре «Сочи» одержал самую крупную победу в текущем сезоне, разгромив на своем поле «Пари НН» — 6:1. Дубль на свой счет записал Сутормин, по одному голу забили Кравцов, Гуарирапа, Марсело и Бурмистров.

Эта победа стала для «Сочи» первой в пяти последних матчах. Ранее подопечные Роберто Морено сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и «Факелом» (0:0), а также уступили «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (2:3).

«Краснодар»

«Краснодар» идет третьим в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 50 очков в 28-ми матчах. На счету «быков» 14 побед, 8 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 41:27.

Несмотря на неудачи в последних матчах, «Краснодар» продолжает участвовать в чемпионской гонке. Команда под руководством Мурада Мусаева отстает от второго «Зенита» на два очка, в то время как до лидирующего «Динамо» два балла.

«Краснодар» не забивает и не выигрывает в трех матчах кряду. За этот отрезок «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в двух крайних турах уступили «Ахмату» и «Спартаку» с одинаковым счетом 0:1.

Личные встречи

В матче первого круга «Краснодар» дома обыграл соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти очных встречах на счету «быков» 6 побед, «Сочи» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» с коэффициентом 1.74.