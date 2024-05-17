Тренер «Вулверхэмптона» рассказал о негативном влиянии ВАР на игру в АПЛ

Главный тренервыступает за отмену системы ВАР в английской Премьер-лиге.

«Довольно хорошо известно, насколько клуб, а также я сам, были разочарованы некоторыми решениями в этом сезоне.

Мы обсуждали это, и я знаю, что Джефф (Ши, владелец "Вулвс") крайне разочарован решениями, принимаемыми против клуба. Но не только этим, а тем, что ВАР последовательно не улучшается, что меня очень удивляет.

Когда он появился, я думал, что это принесет огромную пользу игре и арбитрам, но, возможно, это так не сработало. В нынешнем виде я был бы более чем рад его отмене. То, как это организовано сейчас, не помогает. Если говорить с точки зрения болельщиков, я бываю на "Молинью" раз в две недели, и настроение фанатов по отношению к этому весьма понятно. Они негативно реагируют на то, какое влияние ВАР оказывает на опыт просмотра матчей команды.

Но я все еще думаю, что также существует возможность просто улучшить его. Если мы собираемся оставить все как есть, я определенно был бы сторонником избавления от ВАР, если же мы хотим сохранить его, необходимы радикальные улучшения», — заявил О’Нил BBC.

После 37-и туров «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе.