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    Мостовой: Горжусь Кузяевым, что не побоялся и уехал

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как относится к тому, что Далер Кузяев решил продолжить карьеру во французском «Гавре».

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    Кузяев, ранее игравший за «Зенит», перешел в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента.

    «Слежу, общаемся. Сейчас "Гавр" в трех очках от зоны вылета, Далер в последнем матче вышел на замену.

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    • Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал.

    Один из немногих, кто решился на это», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева с девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Гавр» занимает 15-е место в таблице Лиги 1 за тур до финиша. В заключительном матче команда Кузяева сыграет на своем поле против «Марселя».

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