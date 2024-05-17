Мостовой: Горжусь Кузяевым, что не побоялся и уехал

Полузащитник «Зенита»рассказал, как относится к тому, чторешил продолжить карьеру во французском

Кузяев, ранее игравший за «Зенит», перешел в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента.

«Слежу, общаемся. Сейчас "Гавр" в трех очках от зоны вылета, Далер в последнем матче вышел на замену.

Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал.

Один из немногих, кто решился на это», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева с девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Календарь и таблица Лиги 1

«Гавр» занимает 15-е место в таблице Лиги 1 за тур до финиша. В заключительном матче команда Кузяева сыграет на своем поле против «Марселя».