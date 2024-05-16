Станкович выступил с заявлением после назначения в «Спартак»

Сербский специалистобратился к болельщикампосле назначения на пост главного тренера клуба.

«Вы отлично меня знаете: из-за этого гола, из-за многочисленных трофеев, из-за игры за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед с "Црвеной Звездой" в Белграде. А я отлично знаю вас.

Вы — болельщики самого титулованного клуба России. Вы — самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы — энергия "Спартака" и всегда ей были. Я знаю, что такое "Спартак" — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать "Спартак".

Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в "Спартаке" должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче.

Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать всё, чтобы "Спартак" был лучшим. Всё, хватит слов, пора браться за работу. Вперёд, Спартак», — сказал Станкович в видео в соцсетях клуба.

Напомним, что 16-го мая пресс-служба «Спартака» объявила о назначении на пост главного тренера. Станкович вступит в должность с начала сезона 2024/2025.