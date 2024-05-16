«Ленинградец» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:1, обзор голов

«Арсенал» Тула Фото: t.me/fcarsenaltula
Единственный гол в составе «Ленинградца» забил Роман Кудрявцев на 12-й минуте. Тульский «Арсенал» сумел сравнять счет на 45+2-й минуте благодаря голу Ишхан Гелоян.
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Ленинградец — Арсенал Тула 1:1
Голы: 1:0 Kudryavtsev R. (12'), 1:1 Geloyan I. (45+2') Ленинградец: Андрей Хитяев, Руслан Апеков, Алексей Яковлев, Karabashev N., Gorelishvili M., Ilyin S., Kaptilov V., Kudryavtsev R., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Максим Лайкин, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Makarov A., Shevchenko E., Vakulich A. Предупреждения: Shepelev V. (34'), Kudryavtsev R. (42')
После этого матча «Ленинградец» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 31-м очком в активе. «Арсенал» — на 5-й позиции (52 балла).