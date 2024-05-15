Ташуев: «Спартак» не был похож на себя в матче с «Балтикой»

Известный тренерпрокомментировал поражениеот(0:1) в финале пути регионов Кубка России.

«В кубковых матчах нет фаворита, они непредсказуемы. "Балтика" очень хорошая команда с сильными игроками, которые пришли этой зимой. При этом тренер еще строит ее.

"Спартак" создавал моменты, но вратарь Латышенок спасал. При это красно-белые не были похожи на себя, было много суеты и брака», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

В Суперфинале Кубка России «Балтика» встретится с победителем матча «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».