Семин: Хотелось бы, чтобы «Балтика» осталась в РПЛ

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
«В первую очередь ему надо еще остаться с "Балтикой" в высшем дивизионе, чтобы позвали куда‑то дальше.
Есть проблески хорошей игры и понимания футбола в команде. Игроки понимают тренера.
Но для тренера самое важное — результат в турнирной таблице. Поэтому сперва надо свою задачу решить. Хотелось бы, чтобы "Балтика" осталась в РПЛ», — приводит слова Семина «Матч ТВ».
Напомним, «Балтика» под руководством Игнашевича добралась до Суперфинала Кубка России.
«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.