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    Семин: Хотелось бы, чтобы «Балтика» осталась в РПЛ

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о шансах главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича возглавить один из российских топ-клубов.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «В первую очередь ему надо еще остаться с "Балтикой" в высшем дивизионе, чтобы позвали куда‑то дальше.

    Есть проблески хорошей игры и понимания футбола в команде. Игроки понимают тренера.

    Но для тренера самое важное — результат в турнирной таблице. Поэтому сперва надо свою задачу решить. Хотелось бы, чтобы "Балтика" осталась в РПЛ», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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    • Напомним, «Балтика» под руководством Игнашевича добралась до Суперфинала Кубка России.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.

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