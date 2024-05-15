Семин: Хотелось бы, чтобы «Балтика» осталась в РПЛ

Известный тренервысказался о шансах главного тренера «Балтики»возглавить один из российских топ-клубов.

«В первую очередь ему надо еще остаться с "Балтикой" в высшем дивизионе, чтобы позвали куда‑то дальше.

Есть проблески хорошей игры и понимания футбола в команде. Игроки понимают тренера.

Но для тренера самое важное — результат в турнирной таблице. Поэтому сперва надо свою задачу решить. Хотелось бы, чтобы "Балтика" осталась в РПЛ», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» под руководством Игнашевича добралась до Суперфинала Кубка России.

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.