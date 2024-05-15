Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями «Реала» перед финалом ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала»высказался о конкуренции среди вратарей перед финалом Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Куртуа сыграет ещё одну игру в Ла Лиге с "Вильярреалом", а Лунин сыграет вторую с "Бетисом", а что будет дальше — не могу сказать. Куртуа был в невероятной форме сегодня», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, Куртуа в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (5:0), который завершился 14 мая, совершил 10 спасений. Всего бельгиец провёл после возвращения от травмы три матча, в которых не пропустил ни одного мяча. Лунин провёл во всех турнирах 30 встреч, в которых пропустил 28 голов и сыграл в 12 «на ноль». У ныне ставшего третьим в списке Анчелотти испанца Кепы Аррисабалаги восемь «сухих» матчей из 19 и пропущено 18 мячей.

Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Также мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.