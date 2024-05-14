Семин: У Семака отличные результаты, поэтому решение продлить с ним контракт правильное и справедливое

Бывший главный тренервысказался о решениипродлить контракт сеще на пять лет.

«Считаю, это хорошо, когда свой российский тренер работает в долгосрочной перспективе в таком клубе как "Зенит". У Сергея Богдановича отличные результаты, поэтому это правильное и справедливое решение. Семак заслужил еще пять лет работать в этом клубе!

Это соглашение не несет никаких рисков ни для тренера, ни для клуба. "Зенит" — один из лучших европейских клубов, в котором все были бы счастливы поработать. Многие даже мечтают о работе в питерском клубе», — приводит слова Семина Sport24.