«Осасуна» — «Мальорка»: счет матча 1:1, обзор голов

«Осасуна» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственный гол забил Хон Монкайола на 14-й минуте. «Мальорка» сумела открыть счет на 65-й минуте благодаря точному удару Серхи Дардера — 1:1.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Мальорка 1:1
Голы: 1:0 Хон Монкайола (14'), 1:1 Серхи Дардер (65') Осасуна: Айтор Фернандес, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хуан Крус, Рубен Пенья (Лукас Торро, 75'), Хон Монкайола, Икер Муньос, Аймар Орос (Мойсес Гомес, 67'), Рубен Гарсия (Хесус Аресо, 75'), Рауль Гарсия (Макс Свенссон, 88'), Хосе Арнаис (Хоан Мохика, 67') Мальорка: Предраг Райкович, Антонио Латорре (Коста Хауме, 83'), Матия Настасич, Антонио Раильо, Джованни Гонсалес, Начо Видаль (Саму Кошта, 76'), Серхи Дардер, Мануэль Морланес (Хосе Копете, 76'), Омар Маскарель (Абдон Пратс, 46'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 83'), Кайл Ларин Предупреждение: Омар Маскарель (35')
После этого матча «Осасуна» занимает 13-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Мальорка» — на 15-й позиции (36 баллов).