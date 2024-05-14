ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаСозданы друг для друга
  • 22:45
    • «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России
  • 20:43
    • Медведев всухую проиграл Полу в матче 1/8 финала «Мастерса»
  • 20:10
    • Источник: «Реал» решил не продлевать контракт с Модричем
    Все новости спорта

    Генич о предстоящем Суперфинале Кубка России: Будет тоска

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Балтика Зенит ЦСКА
    Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о выходе «Балтики» в Суперфинал Кубка России.

    «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Балтика»

    «Балтика в финале! Но кто бы не вышел в финал из Пути РПЛ — будет тоска. По антуражу и вниманию. При всём уважении. Извините, но жаль», — написал Генич в своём телеграм-канале.

    Напомним, что «Балтика» обыграла «Спартак» в финальном матче Кубка России Пути регионов со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил защитник калининградцев Кевин Андраде на 4-й минуте.

  • ЦСКА — лидер по упущенным победам. Ерохин спас вялый «Зенит» в Кубке России
  • Реакция спортивных СМИ на спасение питерцев в матче с армейским клубом
  • 03/05/2024

    • В Суперфинале Кубка России «Балтика» встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Эти команды встретятся завтра, 15-го мая в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Жирона» второй в таблице?
  • «Жирона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Продолжится ли победная серия «Реала»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Для «Зенита» настал момент истины
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Остапенко — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры