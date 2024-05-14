Генич о предстоящем Суперфинале Кубка России: Будет тоска

Известный комментаторподелился мнением о выходев Суперфинал Кубка России.

«Балтика в финале! Но кто бы не вышел в финал из Пути РПЛ — будет тоска. По антуражу и вниманию. При всём уважении. Извините, но жаль», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Балтика» обыграла «Спартак» в финальном матче Кубка России Пути регионов со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил защитник калининградцев Кевин Андраде на 4-й минуте.

В Суперфинале Кубка России «Балтика» встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Эти команды встретятся завтра, 15-го мая в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.