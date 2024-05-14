Аленичев: Для «Спартака» игра с «Балтикой» — самая важная в сезоне

Бывший игрок и тренер «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между красно-белыми и «Балтикой».

«Рад, что меня вместе с Егором Титовым пригласили на матч "Балтика" — "Спартак". Мы воочию понаблюдаем за этой игрой. Перед матчем проведём автограф-сессию. Надеюсь, будет очень увлекательный футбол, поскольку на кону стоит финал в "Лужниках".

В конце прошлого матча "Балтики" мы видели, что половина команды упала на газон, не веря в случившееся. Это говорит о том, что команда отдала не только физические силы, но и эмоциональные. Конечно, сейчас Игнашевичу очень сложно восстановить команду чисто психологически. "Балтика", наверное, до сих пор не поверила в то, что случилось в игре с "Динамо".

Все футболисты и тренерский штаб понимают, что у них осталось три самых важных игры в этом сезоне. Вряд ли кто-то из игроков "Балтики" участвовал в финале Кубка России — для них это будет сверхмотивация. "Спартак" два года назад играл в "Лужниках". Каждый футболист хочет неоднократно играть в финале, а тем более побеждать там. Учитывая, что "Спартак" вряд ли попадёт в тройку в чемпионате, игра с "Балтикой" — самая важная в сезоне. "Спартак" обыграл "Краснодар", команда на подъёме. Видно, что ребята играют раскрепощённо и интересно. Атмосфера в раздевалке поменялась — это видно. Зобнин недавно сказал, что немножко вздохнули», — сказал Аленичев «Чемпионату».