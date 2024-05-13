Лига 1. «Лилль» вернулся в зону Лиги чемпионов

Чемпионат Франции завершается, до окончания сезона командам осталось провести по одному матчу. Чемпион ПСЖ потерпел первое поражение в роли чемпиона. «Монако» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, а «Лиллю» еще предстоит отстоять 3 место в таблице в противостоянии с «Брестом».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 33 тура на третье место Лиги 1 поднялся «Лилль», опередив в чемпионате «Брест», который опустился на четвёртую строчку.

Поменялись местами в турнирной таблице «Марсель» и «Ренн», которые расположились на 8 и 9 строчках соответственно.

Календарь и таблица Лиги 1

На одну ступеньку вверх поднялись «Тулуза» и «Реймс», которые теперь занимают 10 и 11 места. Потерял несколько позиций «Монпелье», который теперь идёт на 12 строчке.

Лига чемпионов

Чемпион Франции ПСЖ потерпел неудачу в 33 туре Лиги 1. На своём поле футболисты «Пари Сен-Жермена» проиграли «Тулузе» (1:3). На быстрый гол Килиана Мбаппе, гости ответили забитыми мячами в исполнении Тейса Даллинга, Янна Гбоо и Франка Магри. В этом сезоне ПСЖ набрал 70 очков и проведёт ещё два матча до окончания чемпионата.

В среду, 15 мая ПСЖ сыграет отложенный матч 32 тура против «Ниццы» — игра пройдёт на выезде. В воскресенье, 19 мая парижане будут гостить у «Метца».

ПСЖ — «Тулуза» globallookpress.com

Второе место во французском чемпионате занял «Монако», который набрал 64 очка. В минувшем туре «монегаски» нанесли поражение «Монпелье» (2:0), отличились Кассум Уаттара и Юссуф Фофана. Таким образом команда также завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

За третью путёвку продолжают бороться три клуба: «Лилль», «Брест» и «Ницца». «Лилль» поднялся на третью строчку после того, как одержал гостевую победу над «Нантом» (2:1) и аккумулировал 58 пунктов.

Лига Европы и Лига конференций

На 4 место французского чемпионата опустился «Брест», который также набрал 58 баллов, как «Лилль». В предпоследнем туре чемпионата команда потеряла очки, сыграв вничью с «Реймсом» (1:1). На данный момент «Брест» занимает место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы.

«Ницца» — «Гавр» globallookpress.com

На 5 позиции, а это путёвка в Лигу конференции, расположилась «Ницца», которая набрала в этом сезоне 54 балла. В 33 туре Лиги 1 «орлята» с минимальным счётом переиграли «Гавр» (1:0).

Зона вылета

По итогам сезона «Клермон» покинет Лигу 1, так как находится в зоне вылета. Команда в чемпионате набрала 25 очков и занимает последнее 18 место.

Спастись от понижения в классе ещё могут «Метц» и «Лорьян», которые находятся в зоне вылета, расположившись на 16 и 17 местах соответственно.

Тур № 34

Матчи 34 (заключительного) тура чемпионата Франции пройдут в воскресенье, 19 мая.

Чемпион ПСЖ сыграет на выезде против «Метца». Вице-чемпион «Монако» проведёт домашнюю игру против «Нанта».

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» попытается удержаться в зоне Лиге чемпионов, для этого «догам» нужна победа над «Ниццей», а «Лорьян» попытается зацепиться за зону стыков в поединке против «Клермона», который уже вылетел из Лиги 1.