Мамаев рассказал, в чем крутость Карпина

Бывший полузащитник сборной Россииответил на вопрос, в чем крутость главного тренера сборной России и «Ростова»

«В чем крутость Карпина? Очень открытый и прямой. Без подлости. Умеет находить подход к каждому футболисту — я с таким, пожалуй, столкнулся первый раз в своей карьере. Все его уважают и за него бьются.

Я у него даже не раз спрашивал: "Георгич, как так у вас получается, что у вас со всеми хорошие отношения, все выполняют ваши требования от и до, нет никаких склок в команде?" Он мне говорил, что не знает — так просто получается», — сказал Мамаев «Чемпионату».