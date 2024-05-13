Президент РПЛ: Думаю, Безруков шутил, когда говорил про «денежки»

Президент РПЛрассказал, как относится к критике в адрес полузащитника «Рубина»

Безруков подвергся критике из-за неудачной шутки после матча с «Зенитом», в котором «Рубин» одержал победу.

«"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил Безруков после игры в Санкт-Петербурге.

«Не хотел бы говорить о термине "травля". Надеюсь, что эта история скоро закончится.

Я своего мнения не изменил. Мне кажется, футболист пошутил. По мнению кого-то, наверное, не очень удачно. Мне кажется, это распространенная футбольная шутка.

Если комитет по этике видит необходимость это рассматривать, пусть рассматривает. Мне нравится смотреть на футболиста Безрукова на поле, в том числе в минувшей игре с "Ростовом", нежели постоянно читать о нем.

Уже забыли все про футбол, только это обсуждают. Мне бы хотелось обсуждать технико-тактические действия футболиста Безрукова», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».