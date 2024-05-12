Иванов: Было больше борьбы, чем игры — результат нужен был всем

Президентвысказался о матче против(0:0).

«После игры такое опустошение... Двум командами нужны были очки. Наверное, было больше борьбы, чем игры — результат нужен был всем. Может, мы были ближе к победе — но это мое мнение. "Факел", может, по-другому считает. Хотелось выиграть, такое напряжение, а сейчас — опустошение», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

В следующем матче «Факел» сыграет против «Локомотива» 18-го мая, а команда Виктора Гончаренко 19-го мая встретится с «Оренбургом».