Деограсия: У нас остались два самых важных матча в сезоне

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты, могла забить, но вместо этого пропустили второй гол.

Замена Переса? Не хотели, чтобы он получил вторую желтую. Он рисковал совершить тактический фол и быть удаленным с поля. Я не хотел остаться с девятью игроками.

У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Оренбург» — на 12-й позиции (29 баллов).