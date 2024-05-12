1-й таймМанчестер Юнайтед — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 18:29
    • «Факел» и «Урал» разошлись миром в матче РПЛ
  • 18:20
    • «Зенит» победил в гостях ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии
  • 17:58
    • «Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 17:25
    • Джокович неожиданно проиграл Табило и завершил выступление на турнире в Риме
  • 16:58
    • Хачанов справился с Черундоло на турнире в Риме
    Все новости спорта

    Деограсия: У нас остались два самых важных матча в сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Локомотив
    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о матче против «Локомотива» (0:1).

    Давид Деограсия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Деограсия

    «Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты, могла забить, но вместо этого пропустили второй гол.

    Замена Переса? Не хотели, чтобы он получил вторую желтую. Он рисковал совершить тактический фол и быть удаленным с поля. Я не хотел остаться с девятью игроками.

    У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Оренбург» — на 12-й позиции (29 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арcенал» устроит шоу на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Ювентус» разгромит «Салернитану»?
  • «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «ПСЖ» должен отреагировать на вылет из ЛЧ
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры