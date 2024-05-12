«Акрон» — «Динамо» Мх: счет матча 3:1 (1:10, обзор голов

Никита Глушков Фото: fcakron.ru/
Главным героем встречи стал 29-летний полузащитник Никита Глушков, оформивший хет-трик. Он забивал на 23-й, 48-й и 63-й минутах.
Единственный мяч в составе гостей на счету защитника Сослана Кагермазова на 37-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Динамо-Махачкала 3:1
Голы: 1:0 Никита Глушков (23'), 1:1 Сослан Кагермазов (37'), 2:1 Никита Глушков (48'), 3:1 Никита Глушков (63') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Константин Савичев (6'), Andjelkovic N. (8'), Alibekov M. (8'), Джамалдин Ходжаниязов (15'), Danilin K. (29'), Andjelkovic N. (79')
После этой победы «Акрон» поднялся на второе место с 58 очками. «Динамо» идет теперь третьим с 56 очками, но имеет на игру меньше.