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    «Акрон» победил «Динамо» Махачкалу и обогнал в таблице

    «Акрон» — «Динамо» Мх: счет матча 3:1 (1:10, обзор голов

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    В центральном матче 32-го тура Первой лиги по футболу тольяттинский «Акрон» победил махачкалинское «Динамо».

    Никита Глушков
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    Никита Глушков

    Главным героем встречи стал 29-летний полузащитник Никита Глушков, оформивший хет-трик. Он забивал на 23-й, 48-й и 63-й минутах.

    Единственный мяч в составе гостей на счету защитника Сослана Кагермазова на 37-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Динамо-Махачкала 3:1
    Голы: 1:0 Никита Глушков (23'), 1:1 Сослан Кагермазов (37'), 2:1 Никита Глушков (48'), 3:1 Никита Глушков (63') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Константин Савичев (6'), Andjelkovic N. (8'), Alibekov M. (8'), Джамалдин Ходжаниязов (15'), Danilin K. (29'), Andjelkovic N. (79')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этой победы «Акрон» поднялся на второе место с 58 очками. «Динамо» идет теперь третьим с 56 очками, но имеет на игру меньше.

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