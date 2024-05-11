«Гранада» устроит «Реалу» чемпионский коридор перед матчем Ла Лиги

Игроки» устроитчемпионский коридор. Об этом сообщил главный тренер «Гранады» Хосе Рамон Сандоваль.

«Мы — профессионалы, уважающие тех, кто достигает своих целей. "Реал", как новый чемпион, заслуживает коридора и наших аплодисментов. Но после того, как коридор закончится, они столкнутся с отчаянным соперником, который навяжет им борьбу, чего я и хочу от своих игроков в этой игре.

Что касается вручения чемпионского трофея, то его тут не будет. Считаю, и со стороны "Реала" будет правильно не приносить кубок сюда», — приводит слова Сандоваля Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч 35-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Реал» состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.