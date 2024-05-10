Палмер признан лучшим игроком апреля в АПЛ

Атакующий полузащитник «Челси»признан лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце Палмер провел в АПЛ четыре матча, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Коул стал первым игроком «Челси» с 2018 голу, получившим награду лучшему игроку месяца.

В текущем сезоне Палмер провел за «Челси» 45 матчей, забил 26 мячей и сделал 13 результативных передач.

В апреле на приз также претендовали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).