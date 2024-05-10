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    Палмер признан лучшим игроком апреля в АПЛ

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    Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    В прошлом месяце Палмер провел в АПЛ четыре матча, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

    Коул стал первым игроком «Челси» с 2018 голу, получившим награду лучшему игроку месяца.

    В текущем сезоне Палмер провел за «Челси» 45 матчей, забил 26 мячей и сделал 13 результативных передач.

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