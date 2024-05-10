Кирьяков: Желаю Миранчуку повторить достижение Аленичева

Российский тренервысказался о полузащитнике итальянской «Аталанты»

«Здорово, что Миранчук сыграет в финале еврокубка. Это глоток свежего воздуха для нашего футбола. Было бы ещё лучше, если бы футболист играл с первых минут. Но Миранчук является больше игроком ротации. В любом случае Гасперини даёт ему время. Видно, что Миранчук горит желанием правильно использовать отведённое ему время.

Желаю ему в финальной игре выйти и забить гол, чтобы повторить достижение Аленичева, который забивал в финале Лиги чемпионов. Русский человек в финале Лиги Европы — это уже здорово», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2023/2024 «Аталанта» сыграет с «Байером».