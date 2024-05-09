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    Хаби Алонсо об ответной игре с «Ромой»: Мы должны быть предельно собраны

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Ответный матч — это всегда опасная ситуация. Пусть даже мы начнём с преимуществом в два мяча, один гол в наши ворота может быстро перевернуть игру и изменить ход всего противостояния.

    Мы должны быть предельно собраны с самого начала», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

  • «Байер» — «Рома». Онлайн
  • Онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги Европы между «Байером» и «Ромой»
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    • Напомним, что 1-й матч 1/2 финала Лиги Европы закончился победой «Байера» со счетом 2:0. Ответная игра состоится сегодня, 9-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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