Кержаков: Прохожу стажировку в «Севилье», болельщики до сих пор узнают

Бывший нападающий сборной России и «Зенита»сообщил, что проходит стажировку в испанской

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе.

Посещение матчей с "Гранадой" и "Вильярреалом" — часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в "Севилье".

Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в "Севилье", есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с "Вильярреалом", то есть недельный микроцикл.

Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно.

Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, Кержаков играл за «Севилью» с 2007 по 2008 год.

В первой половине сезона Кержаков возглавлял сербский «Спартак» (Суботица). В России он тренировал «Томь» и «Пари НН».