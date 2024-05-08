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    Кержаков: Прохожу стажировку в «Севилье», болельщики до сих пор узнают

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    Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что проходит стажировку в испанской «Севилье».

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе.

    Посещение матчей с "Гранадой" и "Вильярреалом" — часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в "Севилье".

    Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в "Севилье", есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с "Вильярреалом", то есть недельный микроцикл.

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    • Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно.

    Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», — приводит слова Кержакова ТАСС.

    Напомним, Кержаков играл за «Севилью» с 2007 по 2008 год.

    В первой половине сезона Кержаков возглавлял сербский «Спартак» (Суботица). В России он тренировал «Томь» и «Пари НН».

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