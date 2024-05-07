Рахимов о серии «Рубина» без поражений: Хочу еще качественнее и лучше

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

«Я хочу ещё качественнее и лучше. Ошибок достаточно. Но команда получает долю уверенности. Вы видели, как они проводят тренировки, с какой наглостью и уверенностью.

Это процесс автоматизирует их игру, заставляет их играть и в официальных матчах так же. В тренировках у меня требования ещё больше и жёстче, чем в играх», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После 27-и туров «Рубин» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Ростова» 11-го мая.