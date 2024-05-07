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    Президент «ПСЖ»: Сегодня мы будем представлять не только Париж, но и всю Францию

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    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о предстоящем матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    Нассер Аль-Хелаифи
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    Нассер Аль-Хелаифи

    «Мы смогли кое-что построить для будущего. Я очень горжусь этим, независимо от результатов. Также мы должны отметить всё, что сделала команда для того, чтобы дойти до этой стадии. Именно благодаря этому болельщики счастливы. Все проделали хорошую работу. Сегодня мы будем представлять не только "ПСЖ" и Париж, но и всю Францию, а также всех наших болельщиков по всему миру», — приводит слова Аль-Хелаифи L’Équipe.

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    • Ответный матч пройдет 7 мая в Париже. Победитель двухраундового противостояния в финале турнира 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне сыграет с победителем пары «Бавария» — «Реал».

    В первой игре в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2.

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