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    Мостовой о ничьей с «Факелом»: Не получил забить второй гол и получилось пропустить

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о ничейном результате своей команды в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Факелом» (1:1).

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Не получилось забить второй гол и, к сожалению, получилось пропустить.

    Не стоило во 2-м тайме уходить в оборону? Не сказал бы, что мы сильно перестроились в оборону. Просто "Факел" большими силами пошёл в атаку.

    У нас было много моментов, чтобы забить второй мяч и спокойно довести матч до победу. К сожалению, произошло так», — передает слова Мостового Чемпионат.

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