Мостовой о ничьей с «Факелом»: Не получил забить второй гол и получилось пропустить

Полузащитниквысказался о ничейном результате своей команды в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Факелом» (1:1).

«Не получилось забить второй гол и, к сожалению, получилось пропустить.

Не стоило во 2-м тайме уходить в оборону? Не сказал бы, что мы сильно перестроились в оборону. Просто "Факел" большими силами пошёл в атаку.

У нас было много моментов, чтобы забить второй мяч и спокойно довести матч до победу. К сожалению, произошло так», — передает слова Мостового Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА 11-го мая.