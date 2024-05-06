Кирьяков: Я взял паузу

Знаменитый в прошлом футболист и тренеррассказал, чем занимается после ухода из «Ленинградца», выступающего в Первой лиге.

«Спокойно отношусь к поискам новой работы. Сейчас нет сильного стремления. Если будут звонки, то в спокойной обстановке буду рассматривать. Звонки были, но я не подходил к телефону.

Многие хотели услышать, что произошло, но не было никакого желания отвечать. Взял паузу», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

С лета 2021 года Кирьяков тренировал «Ленинградец», под его руководством команда выиграла Вторую лигу и завоевала право участвовать в Первой лиге.

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21 апреля Кирьяков объявил об уходе с поста главного тренера петербургского клуба.