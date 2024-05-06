Коман может восстановиться к Евро-2024

Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Франциивозобновил тренировки после травмы.

В начале апреля французский футболист получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Сообщалось, что Кингсли, скорее всего, пропустит чемпионат Европы, но теперь стало известно, что вингер восстанавливается с опережением графика и, возможно, успеет набрать оптимальную форму к середине июня. Отмечается, что пока он занимается только беговой работой.

Кроме того, не исключено, что Коман сможет сыграть даже в финале Лиги чемпионов, если «Бавария» победит в 1/2-й мадридский «Реал».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая в Мадриде. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.