Тюкавин: Мы сегодня победили всей командой

Нападающий московскоговысказался о победе в матче с(3:2).

«Очень тяжелый матч, мы рады и счастливы. В первом тайме было много нереализованных моментов, но ничего страшного. После первого тайма остыли, во втором сразу забили.

Гол пяткой? Просто принял мяч и решил ударить, как было удобно. Удачно попал.

Какие были ощущения, когда "Сочи" дважды сравнивал счет? Ничего не было, играли до конца. Матч длился 96 минут, у нас было время. Спасибо Муми, вышел и забил гол. Мы сегодня победили всей командой», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Таким образом, «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ — у этих команд по 50 очков. «Сочи» с 21 баллом идет на последнем месте в таблице чемпионата.