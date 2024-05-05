ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ренат Янбаев«В прошлом году мне "Локо" нравился больше». Ренат Янбаев — о новых карьерных вызовах, особенностях Второй лиги, Юрии Сёмине и «Зените»
  • 08:10
    • Пантожа и Альдо одержали победы в главных боях на UFC 301
    Все новости спорта

    Радимов о назначении Илича в «Пари НН»: Выглядит очень сомнительно — он не знает особенностей РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о назначении серба Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    «Руководство рискует. Давайте объективно: чемпионат России он не знает. Еще неделю назад он должен был заниматься другой командой. Футболистов он этих не знает. Особенностей нашего чемпионата он точно не знает. Это три минуса.

    Дай бог, чтобы у него получилось, но это выглядит очень сомнительно. Руководство клуба очень рискует. Календарь у Нижнего — как минимум стыковые матчи, если не прямой вылет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Напомним, в конце апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана после серии поражений.

  • Сменили Юрана на легенду «Партизана». Саша Илич возглавил «Пари НН»
  • Знакомимся с новым наставником нижегородского клуба
  • Сегодня

    • «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей. В первом матче под руководством Илича нижегородский клуб сыграет 5 мая против «Спартака», начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru приготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроят голевой фейерверк?
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и возьмет титул в Мадриде?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры