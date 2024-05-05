Радимов о назначении Илича в «Пари НН»: Выглядит очень сомнительно — он не знает особенностей РПЛ

Бывший футболист сборной Россиивысказался о назначении серба Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Руководство рискует. Давайте объективно: чемпионат России он не знает. Еще неделю назад он должен был заниматься другой командой. Футболистов он этих не знает. Особенностей нашего чемпионата он точно не знает. Это три минуса.

Дай бог, чтобы у него получилось, но это выглядит очень сомнительно. Руководство клуба очень рискует. Календарь у Нижнего — как минимум стыковые матчи, если не прямой вылет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в конце апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана после серии поражений.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей. В первом матче под руководством Илича нижегородский клуб сыграет 5 мая против «Спартака», начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru приготовил специальный прогноз на эту игру.