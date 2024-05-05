2-й таймЧелси — Вест ХэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул Палмер«Челси» — «Вест Хэм». Онлайн
  • 15:57
    • «Акрон» на выезде победил «Тюмень»
  • 15:49
    • «ПСВ» выиграл чемпионат Нидерландов
  • 15:28
    • «Кальяри» и «Лечче» сыграли вничью
  • 12:17
    • Хави намекнул на возвращение Эрика Гарсии в «Барселону»
  • 11:49
    • Семин назвал лучшего игрока в РПЛ
    Все новости спорта

    Личка: Лещук может показать, что те две ошибки в матче со «Спартаком» остались позади

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сочи
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о решении поставить в ворота на матч 27-го тура РПЛ с «Сочи» Игоря Лещука.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «После 6–7 игр, которые провел Шунин, поговорили с тренерами вратарей и приняли решение, что хороший момент дать шанс Лещуку.

    Он может показать, что те две ошибки в матче со "Спартаком" остались позади и он что может конкурировать с Шуниным.

    Игра будет очень сложная. "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице, но философия игры поменялась. Сейчас это одна из самых ярких команд чемпионата. Они показывают очень яркую игру, к сожалению, не всегда добиваются победы», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Поединок команд стартовал в 16:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроят голевой фейерверк?
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и возьмет титул в Мадриде?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры