Личка: Лещук может показать, что те две ошибки в матче со «Спартаком» остались позади

Главный тренервысказался о решении поставить в ворота на матч 27-го тура РПЛ с

«После 6–7 игр, которые провел Шунин, поговорили с тренерами вратарей и приняли решение, что хороший момент дать шанс Лещуку.

Он может показать, что те две ошибки в матче со "Спартаком" остались позади и он что может конкурировать с Шуниным.

Игра будет очень сложная. "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице, но философия игры поменялась. Сейчас это одна из самых ярких команд чемпионата. Они показывают очень яркую игру, к сожалению, не всегда добиваются победы», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Поединок команд стартовал в 16:30 мск.