Зюле может покинуть «Боруссию»

Центральный защитник дортмундской «Боруссии»может быть выставлен на трансфер в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает Sky Deutschland.

Согласно данным источника, у руководства дортмундцев уже исчерпано терпение в отношении высокооплачиваемого Никласа Зюле из-за его плохой физической подготовки и непрофессионального отношения к делу. По этой причине, как отмечается, дортмундская «Боруссия» уже ищет альтернативы защитнику и намерена найти самому Зюле новую команду.

Но при этом не исключается вариант, при котором футболист останется в Дортмунде после соблюдения соответствующей диеты.

Зюле перешел в дортмундскую «Боруссию» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе черно-желтых 28 матчей, в которых забил один гол.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.