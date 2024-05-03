Терзич доволен игрой Санчо в матче против ПСЖ

Главный тренер дортмундскойоценил игру полузащитника командыв 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов с(1:0).

«Мы очень довольны игрой Джейдона в матче с ПСЖ. На каждой тренировке Санчо показывает нам, насколько он хорош.

Он в хорошей форме, полон энергии и здорово проявляет себя на поле», — приводит слова Терзича официальный аккаунт «Боруссии» в соцсети.

Напомним, что Санчо перешел в стан «шмелей» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды по ходу нынешнего сезона. Полузащитник успел провести 17 матчей за «Боруссию», забил 3 гола и сделал голевую передачу.