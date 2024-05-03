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    Ройс — об уходе из «Боруссии» Д: Я радовался здесь каждому дню

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    Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал уход из клуба после завершения сезона.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    Сегодня, 3 мая, стало известно, что дортмундский клуб решил не продлевать соглашение с 34-летним Ройсом.

    «Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моем клубе "Боруссия" Дортмунд. Я провел здесь больше половины своей жизни и радовался каждому дню, хотя бывали, конечно, и тяжелые моменты.

    Я уже знаю, что мне будет сложно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что все прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на важных заключительных играх. У нас есть большая цель, и мы все хотим достичь ее вместе», — цитирует сайт «шмелей» слова Ройса.

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    Марко Ройс перешел в «Боруссию» В 2012 году, всего сыграл за команду 424 матча, забил 168 мячей, отдал 128 голевых пасов.

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