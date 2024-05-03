Ройс покинет «Боруссию» после завершения сезона

объявил об уходе из дортмундскойпосле завершения сезона.

Действующий контакт 34-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2024 года.

В составе «Боруссии» Ройс дважды стал победителем Кубка Германии. В его активе 168 мячей и 128 результативных передач в 424 матчах за дортмундский клуб.

Ранее сообщалось, что Ройс может продолжить карьеру в менхенгладбахской «Боруссии», за которую выступал до переезда в Дортмунд, или в одном из клубов МЛС.

Ройс играет за дортмундскую «Боруссию» с 2012 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 23 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.