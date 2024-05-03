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    Ройс покинет «Боруссию» после завершения сезона

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    Марко Ройс объявил об уходе из дортмундской «Боруссии» после завершения сезона.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    Действующий контакт 34-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2024 года.

    В составе «Боруссии» Ройс дважды стал победителем Кубка Германии. В его активе 168 мячей и 128 результативных передач в 424 матчах за дортмундский клуб.

    Ранее сообщалось, что Ройс может продолжить карьеру в менхенгладбахской «Боруссии», за которую выступал до переезда в Дортмунд, или в одном из клубов МЛС.

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    • Ройс играет за дортмундскую «Боруссию» с 2012 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 23 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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