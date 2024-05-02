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    Шик: Хотим отомстить «Роме» за прошлый сезон

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    Нападающий «Байера» Патрик Шик дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Ромой» в полуфинале Лиге Европы.

    Патрик Шик
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    Патрик Шик

    «Я не показывал свой лучший футбол, когда был в "Роме" в сезоне 2017/20. Возвращение туда через шесть-пять, безусловно, будет немного интересным. Я готов к этому. Я встречусь с некоторыми из моих бывших товарищей по команде, так что я рад, что могу сыграть

    Мы, конечно, помним поражение в полуфинале от "Ромы" в прошлом сезоне, это то, что мы носим в себе. Это немного расстраивает, и мы определенно хотели бы отомстить», — цитирует Шика пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» состоится сегодня, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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