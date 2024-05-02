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    Романцев: Думал, что вместе с ВАР станет больше порядка, меньше споров и скандалов, но все наоборот

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    Известный российский тренер Олег Романцев высказался о судействе в РПЛ.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Каюсь, думал, что с появлением ВАР станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот. И почти каждый матч — это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с ВАР, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю.

    Обратил внимание, что меня все чаще стали спрашивать о судейских делах. Значит, есть для этого повод. Поверьте, меня и самого многое здесь удивляет. Как и то, почему сами арбитры и их руководители стараются не отвечать на те вопросы, которые задаете вы. Признаюсь — некоторые ставят меня в тупик. Помнится, меня спрашивали, зачем российских судей проверяют на детекторе лжи и существует ли подобная практика где-то еще. Я смог лишь ответить, что это дикость, о которой я никогда прежде не слышал.

    Что касается запрета на демонстрацию татуировок, то и здесь я в растерянности — ну, не знаю, что это принесет нашему судейскому корпусу. Не знаю! Хотя, если такое решение улучшит их работу, готов проголосовать даже за полное сведение ими этих художеств со своего тела! Что поделаешь — искусство требует жертв.

    А если серьезно, то мне хотелось бы больше с вами говорить о футболе, о нашем будущем в нем, о том, куда двигаться дальше. А не обсуждать, почему видеоассистентов, которых никто не видит, заставляют снимать еще и ювелирные украшения. Наверное, чтобы не завидовали друг другу и во время матча не отвлекались от экрана», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

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