Мендилибар: Мы очень уважаем «Астон Виллу» и знаем, что нас ждет сложная игра

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге конференций.

«Это важный момент, но в то де время это еще одна игра. Мы будем готовиться, как всегда. Это полуфинал и важный матч, но все игры имеют для нас огромное значение.

Это команда, выступающая в лучшей лиге мира и занимающая четвертую позицию — уже одно это говорит о том, что это сильный соперник. Мы очень уважаем их и знаем, что нас ждет сложная игра», — цитирует Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги конференций между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» состоится сегодня, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.