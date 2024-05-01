Даку: Мне очень нравится в «Рубине», просто так я отсюда не уйду

Нападающий «Рубина»прокомментировал информацию о том, что он входит в список трансферных целей «Локомотива».

«Я не являюсь игроком "Локомотива". Сейчас я концентрируюсь на "Рубине" и хочу помочь команде выигрывать.

По отношению к сильным футболистам появляются новости об интересе других клубов — это нормально.

Мне очень нравится в "Рубине", просто так я отсюда не уйду», — приводит слова Даку «Матч ТВ».

Ttransfermarkt оценивает 26-летнего Даку в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 24 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.