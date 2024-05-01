Даку: Мне очень нравится в «Рубине», просто так я отсюда не уйду

Мирлинд Даку Фото: globallookpress.com
«Я не являюсь игроком "Локомотива". Сейчас я концентрируюсь на "Рубине" и хочу помочь команде выигрывать.
По отношению к сильным футболистам появляются новости об интересе других клубов — это нормально.
Мне очень нравится в "Рубине", просто так я отсюда не уйду», — приводит слова Даку «Матч ТВ».
Ttransfermarkt оценивает 26-летнего Даку в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 24 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.