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    Даку: Мне очень нравится в «Рубине», просто так я отсюда не уйду

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    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал информацию о том, что он входит в список трансферных целей «Локомотива».

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Я не являюсь игроком "Локомотива". Сейчас я концентрируюсь на "Рубине" и хочу помочь команде выигрывать.

    По отношению к сильным футболистам появляются новости об интересе других клубов — это нормально.

    Мне очень нравится в "Рубине", просто так я отсюда не уйду», — приводит слова Даку «Матч ТВ».

  • Источник: «Локомотив» определился с игроками, которые могут заменить Дзюбу
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    • Ttransfermarkt оценивает 26-летнего Даку в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 24 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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