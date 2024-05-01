Анчелотти о первой встрече с Кака: Ему не хватало только учебников и бутерброда

Главный тренерподелился воспоминаниями о первой встрече с бразильским футболистом

«Кака приземлился в аэропорту, и я обхватил голову руками: очки, идеально причесанные волосы, лицо хорошего мальчика. Ему не хватало только учебников и бутерброда. Боже мой, мы подписали контракт со студентом колледжа. Кака совсем не был похож на бразильского футболиста.

Моджи (Лучано Моджи был в то время генеральным директором "Ювентуса") начал язвительно шутить: с таким именем в Италии ему конец. В "Ювентусе" мы все страдаем запорами. Мы не платим за Кака», — приводит слова Анчелотти Football Talk.

Напомним, что Кака присоединился к «Милану» в 2005-м году. На тот момент главным тренером «россонери» был Карло Анчелотти.