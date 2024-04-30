Рюдигер заявил, что размажет Мбаппе, если «Реал» встретится с ПСЖ в финале ЛЧ

Защитникпообещал размазать нападающего, если команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Если я встречусь с Мбаппе в финале Лиги чемпионов, то мы его победим. Если он попытается пройти мимо меня, я его размажу.

Является ли переход Килиана Мбаппе в "Реал" хорошим шагом? Кто сказал, что он переходит. Это ещё не официально», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.

Напомним, что в 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». Первый матч между этими командами состоится сегодня, 30-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

ПСЖ в полуфинале ЛЧ встретится с дортмундской «Боруссией». Первый поединок состоится завтра, 1-го мая в 22:00 мск. Прогноз — по этой ссылке.