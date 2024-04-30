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    Рюдигер заявил, что размажет Мбаппе, если «Реал» встретится с ПСЖ в финале ЛЧ

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    Защитник «Реала» Антонио Рюдигер пообещал размазать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Если я встречусь с Мбаппе в финале Лиги чемпионов, то мы его победим. Если он попытается пройти мимо меня, я его размажу.

    Является ли переход Килиана Мбаппе в "Реал" хорошим шагом? Кто сказал, что он переходит. Это ещё не официально», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.

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    • Напомним, что в 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». Первый матч между этими командами состоится сегодня, 30-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    ПСЖ в полуфинале ЛЧ встретится с дортмундской «Боруссией». Первый поединок состоится завтра, 1-го мая в 22:00 мск. Прогноз — по этой ссылке.

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