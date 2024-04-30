Колыванов не назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Известный тренерпрокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.

«У "Зенита" непростой график. Но вот ЦСКА к "Балтике" поехал и 1:3 проиграл. И то, там гол-фантом записали на счет ЦСКА. Здесь сложно сказать. Последние матчи что внизу турнирной таблицы, что наверху — борьба сумасшедшая.

Говорить, что есть какие-то фавориты, я бы не стал. Вроде три тура назад считалось, что "Зенит" обыграет "Рубин", и все на этом закончится. А видите, как получилось: очков недобрал раз, недобрал два, и сейчас все вернулись на свои места», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Краснодар».