Колыванов не назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Игорь Колыванов Фото: globallookpress.com
«У "Зенита" непростой график. Но вот ЦСКА к "Балтике" поехал и 1:3 проиграл. И то, там гол-фантом записали на счет ЦСКА. Здесь сложно сказать. Последние матчи что внизу турнирной таблицы, что наверху — борьба сумасшедшая.
Говорить, что есть какие-то фавориты, я бы не стал. Вроде три тура назад считалось, что "Зенит" обыграет "Рубин", и все на этом закончится. А видите, как получилось: очков недобрал раз, недобрал два, и сейчас все вернулись на свои места», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».
Сейчас в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Краснодар».