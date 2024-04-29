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    Семин высказался об игре Захаряна и Миранчука

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    Бывший главный сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре российских легионеров Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада» и Алексея Миранчука из «Аталанты».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «На мой взгляд, возможности Захаряна еще полностью не раскрыты. Он попал в ситуацию, где к нему есть определенное доверие, времени в каждом матче ему дают достаточно. Все еще впереди. Тот же Алексей Миранчук очень хорошо себя раскрывает, даже за то малое время, которое ему дают. Потому что игрового времени у него очень мало, но пользуется своими шансами он прекрасно», — цитирует Семина Sport24.

    В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 35 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.

    На счету Миранчука 34 игры, четыре гола и 11 ассистов.

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