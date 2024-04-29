Семин высказался об игре Захаряна и Миранчука

Бывший главный сборной Россииподелился мнением об игре российских легионеровизиз

«На мой взгляд, возможности Захаряна еще полностью не раскрыты. Он попал в ситуацию, где к нему есть определенное доверие, времени в каждом матче ему дают достаточно. Все еще впереди. Тот же Алексей Миранчук очень хорошо себя раскрывает, даже за то малое время, которое ему дают. Потому что игрового времени у него очень мало, но пользуется своими шансами он прекрасно», — цитирует Семина Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 35 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.

На счету Миранчука 34 игры, четыре гола и 11 ассистов.