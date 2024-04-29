«Ливерпуль» готов продать Салаха в Саудовскую Аравию

может покинутьуже этим летом.

По информации Football Insider, английский клуб готов рассмотреть предложения по египетскому футболисту.

Источник при этом уточняет, что «Ливерпуль» надеется продать Салаха в один из ведущих клубов Саудовской Аравии и получить от сделки не менее 150 миллионов фунтов.

В прошлом году Салаха хотел приобрести «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» отказался вести переговоры, несмотря на то, что саудовцы предлагали за лидера «красных» до 200 миллионов евро.

Сообщалось, что будущий главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот хочет, чтобы Салах остался в команде.

Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 65 миллионов евро. Действующее соглашение Мохамеда с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.