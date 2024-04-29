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    «Ливерпуль» готов продать Салаха в Саудовскую Аравию

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    Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» уже этим летом.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации Football Insider, английский клуб готов рассмотреть предложения по египетскому футболисту.

    Источник при этом уточняет, что «Ливерпуль» надеется продать Салаха в один из ведущих клубов Саудовской Аравии и получить от сделки не менее 150 миллионов фунтов.

    В прошлом году Салаха хотел приобрести «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» отказался вести переговоры, несмотря на то, что саудовцы предлагали за лидера «красных» до 200 миллионов евро.

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    • Сообщалось, что будущий главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот хочет, чтобы Салах остался в команде.

    Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 65 миллионов евро. Действующее соглашение Мохамеда с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

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