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    Радимов: Пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высмеял «Краснодар» после матча с «Крыльями Советов» в 26 туре РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершился вничью 0:0.

    «Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук (вратарь "Динамо" — прим.), то переживать "Зениту" не о чем», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

    Защитник «Краснодара» Сергей Волков был удален на 64-й минуте мачта в Самаре.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Быки» делят первое место с «Зенитом» — обе команды набрали по 50 очков после 26 матчей. При этом санкт-петербургский клуб опережает команду Мурада Мусаева по дополнительным показателям.

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