Радимов: Пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать

Бывший футболист «Зенита»высмеялпосле матча св 26 туре РПЛ.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершился вничью 0:0.

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук (вратарь "Динамо" — прим.), то переживать "Зениту" не о чем», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Защитник «Краснодара» Сергей Волков был удален на 64-й минуте мачта в Самаре.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Быки» делят первое место с «Зенитом» — обе команды набрали по 50 очков после 26 матчей. При этом санкт-петербургский клуб опережает команду Мурада Мусаева по дополнительным показателям.