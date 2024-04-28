Дзюба и Соболев остались в запасе на матч «Спартак» — «Локомотив»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук, Литвинов, Умяров, Игнатов, Медина, Бонгонда, Угальде.
Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мозес, Рощин, Мартинс, Соболев.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Локомотив»
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньясми, Морозов, Сильянов, Самошников, Карпукас, Митай, Миранчук, Пиняев, Глушенков.
Запасные: Гильерме, Худяков, Магкеев, Щетинин, Батраков, Жемалетдинов, Сарвели, Дзюба, Сулейманов.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 28 апреля, начало — в 16:15 мск.