16:00Тоттенхэм — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Арсенал»«Тоттенхэм» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    Дзюба и Соболев остались в запасе на матч «Спартак» — «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Локомотив РПЛ Футбол России
    «Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 26 тура РПЛ.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук, Литвинов, Умяров, Игнатов, Медина, Бонгонда, Угальде.

    Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мозес, Рощин, Мартинс, Соболев.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Локомотив»

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньясми, Морозов, Сильянов, Самошников, Карпукас, Митай, Миранчук, Пиняев, Глушенков.

    Запасные: Гильерме, Худяков, Магкеев, Щетинин, Батраков, Жемалетдинов, Сарвели, Дзюба, Сулейманов.

    Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 28 апреля, начало — в 16:15 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли москвичи «Краснодару»?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Ноттингем» сдержать «Манчестер Сити»?
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли команды выдать голевую феерию?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры