Радченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

Экс-игрокподелился мыслями перед матчем 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и

«Мне кажется, в матче "Спартак" — "Локомотив" будет другой футбол, в отличие от дерби с ЦСКА. "Локомотив" — интересная команда. Многие говорят, что что-то изменилось в игре "Спартака", но я этих изменений не вижу.

Возможно, команда начала играть более надёжно и дисциплинированно в обороне, но каких-то больших изменений не произошло.

Эти две команды вряд ли будут бороться за медали, поэтому будут играть раскрепощённо и на победу. Мы видим, в какой футбол хочет играть Галактионов, у него есть план "А", план "Б" и план "В", как играть против "Спартака". Он пропагандирует футбол в зависимости от соперника. Поэтому мы увидим хороший атакующий футбол», — сказал Радченко Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 28-го апреля в 16:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.